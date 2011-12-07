Кайбицы: край дубрав и легенд

Тайны дворянского гнезда

Русские села Большое Подберезье, Корноухово, Федоровское, Патрикеево, Харино были основаны в XVI веке по пути продвижения войска Ивана Грозного к Казани. Первыми поселенцами этих сел были стрельцы, пушкари, пищальники. В каждом селе строили церковь или часовню.

В селе Турминском находится старинная усадьба Есиповых. Сейчас барский дом заброшен, но все равно выглядит очень живописно и таинственно. Во многом благодаря одной драматичной и мистической истории.

С конца XVIII века усадьба принадлежала помещику, меценату, отставному прапорщику Петру Васильевичу Есипову, который решил организовать крепостной театр. Кстати, на спектакли допускались и местные татары, что для начала XIX века совсем не типично. Для зрителей-мусульман даже была поставлена опера «Магомет».

Есипов влюбился в юную крепостную актрису Груню Мешкову. Но однажды Груня пропала. Петр Васильевич очень переживал, искал ее, а потом объявил, что Груня сбежала с молодым актером театра. И только спустя много лет выяснилось, что актриса не сбежала, а была убита барином в порыве ревности. А раскрыть страшную тайну помогло... привидение. Об этой истории подробно поведал известный писатель Валентин Пикуль в рассказе «Есиповский театр».

К случайно оказавшейся в непогоду в усадьбе Есипова дворянке Казанской губернии Александре Федоровне Каховской ночью в комнату явился призрак девушки, звавший за собой. Каховская была не из пугливых. Она зажгла свечу и, поборов страх, отправилась за ночной гостьей. Призрак повел ее в глубь сада и вдруг исчез. Александра Федоровна оставила на том месте погашенную свечу. А утром, сама не зная почему, велела там копать. Совсем скоро обнаружили истлевшие останки человека. По длинным русым волосам, нитке бус, башмакам с бронзовыми застежками опознали Груню, внезапно исчезнувшую много лет назад.

Петр Есипов в тот момент был уже смертельно болен и признался в совершенном им преступлении. Его сын Леонтий Петрович в искупление греха своего отца построил в селе Свято-Троицкий храм.

Судьба самого дворянского гнезда печальна. После революции усадьбу разграбили, вырубили аллею. Барский дом отдали под больницу. Если усадьбу восстановить, то там можно было бы открыть краеведческий музей.

«Король конокрадов» дал потомкам наказ жить честно

Далее наш путь лежал в село Чутеево - на родину легендарного конокрада Шакура Рахимова, известного как Шакур-карак. Его банда действовала в этих краях 100 лет назад. В Чутеевской средней общеобразовательной школе есть небольшой музей, часть экспозиции посвящена «королю конокрадов».

О Шакуре-караке до сих пор ходят легенды. Как рассказал местный краевед Рафис Ахметзянов, Шакур Рахимов был потомственным конокрадом и подходил к своему делу с выдумкой. Например, прежде чем увести лошадь, бандиты обували ее в валенки или лапти. А чтобы еще больше запутать следы, обувь надевали задом наперед.

Банда казалась неуловимой, и все же в 1925 году Шакур-карак был арестован. Уголовное дело составило 42 тома. В 1926 году Шакур Рахимов и 15 членов его группировки были приговорены к высшей мере наказания расстрелу с конфискацией имущества.

Говорят, перед смертью Шакуру-караку разрешили увидеться с одним из сыновей. Конокрад дал своим потомкам наказ отказаться от воровства и жить честно. Интересный факт - один из внуков Шакура-карака в 1965 - 1978 годах возглавлял Министерство монтажных и специальных строительных работ Узбекистана.

Святыни мусульманские и христианские

В селе Хозесаново мы посетили место захоронения основателя деревни Хужи Хасана. Он жил в XIII веке. До сих пор к его могиле приезжают мусульмане из ближних деревень и районов, чтобы почтить память этого уважаемого человека.

А в Малом Подберезье можно полюбоваться на Успенскую церковь. Любопытно, что в этом селе никогда не было помещиков - крестьяне самостоятельно управляли всеми делами, уровень их жизни был довольно высокий.

Удивительный деревянный храм сохранился в селе Арасланово. Никольская церковь была построена 120 лет назад. Сейчас она в аварийном состоянии, заходить внутрь небезопасно. Не так давно рядом с этой церковью возвели новый храм.

Петербург строили на кайбицких дубах

По праву одна из главных достопримечательностей Кайбицкого района - дубрава. Не случайно на гербе района изображен дуб! А в заповедной дубраве сохранились 350-летние дубы с диаметром ствола более 1,5 метра.

Кайбицкие леса еще во времена Петра I были признаны стратегическим богатством державы. Многие здания Санкт-Петербурга строились на сваях, заготовленных именно здесь. Местные дубы шли на строительство кораблей российского флота. И даже пол Зимнего дворца выложен паркетом из кайбицкого дуба.

К сожалению, из-за начавшегося во время нашего путешествия дождя и размытой дороги проехать к легендарной дубраве нам не удалось. А это значит, есть повод побывать в Кайбицах еще раз.

Справка «КВ»

Кайбицкий район расположен на западе Татарстана. Он граничит с Чувашской Республикой, Апастовским, Верхнеуслонским и Зеленодольским муниципальными районами Татарстана. На территории района 17 сельских поселений, 56 населенных пунктов. Здесь протекают реки Кубня, Свияга и Берля.