В Татарстане зафиксировали 30 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в оперштабе.

Больше всего заразившихся в Казани (12 случаев). 2 случая зафиксировано в Набережных Челнах. По 3 случая заражения выявили в Чистопольском, Нурлатском и Высокогорском районах. По одному случаю — в Арском, Бугульминском, Елабужском, Зеленодольском, Менделеевском, Нижнекамском и Пестречинском районах.

Всего по состоянию на 6 августа в Татарстане зарегистрирован 5 781 случай заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 4621 человек, в том числе 24 за минувшие сутки.