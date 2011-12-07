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Выпускники в РТ вновь смогли сдать ЕГЭ на баллы, которые выше среднероссийских результатов

Значительный рост продемонстрирован по четырём предметам.

Средний балл по ЕГЭ у татарстанских выпускников в этом году вновь выше среднероссийских результатов. Об этом на пресс-конференции рассказал министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Повысились результаты выпускников по четырём предметам: по истории средний балл вырос с 58,93 до 64,09; по географии с 64,82 до 68,9; по французскому языку с 63,57 до 71,94, по обществознанию с 60,66 до 63,41.

В то же время зафиксировано снижение по математике профильного уровня, химии, информатике, биологии, английскому и немецкому языкам. Министр объяснил это сложностью подготовки к дисциплинам без участия учителей.

«Думаю, что это один из ответов тем, кто предлагал заменить очное обучение дистантом», — сказал Рафис Бурганов.

КВ
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