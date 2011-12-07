В ОЭЗ Иннополис придумали тренажер для хирургов с VR-шлемом

В казанской особой экономической зоне «Иннополис» реализуется стартап-проект Survery VR. На проекте разрабатывают тренажер для проведения хирургических операций в виртуальной реальности.

«Видов различных хирургических вмешательств сотни. Мы создадим основные. Потому что наша задача создать тренажер, благодаря которому будущие хирурги получат необходимые навыки, так как классические методы обучения зачастую не позволяют предоставить студентам возможность осваивать практические навыки в полном объеме», — рассказал руководитель проекта Булат Каримов.

Для начала работы студент надевает перчатки и шлем виртуальной реальности, после чего попадает в операционную. После завершения операции программа определит качество шва и выставит студенту оценку. Программа создавалась под руководством ведущих специалистов Центра хирургии и трансплантологии ФМБЦ им. А. И. Бурназяна.

В будущем программа будет доработана до создания «виртуальных медсестер», которые на реальной операции всегда помогают хирургу.