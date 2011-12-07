В Татарстане выполнили работы по строительству моста через Свиягу на 85%

В Татарстане строительство моста через Свиягу на 757 км автодороги М7 выполнено на 85%. Работы осуществляются по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Сейчас окончен монтаж основных конструкций искусственного сооружения, далее будет проходить устройство мостового полотна, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Ведется укладка гидроизоляционных материалов, которые защитят бетонные и металлические конструкции моста от влаги и обеспечат его прочность», — рассказали в ведомстве.

После этого строители начнут укладку двухслойного покрытия из асфальтобетона. Всего планируется уложить 5,5 тыс. кв м. покрытия.

На протяжении мостовых переходов рабочие установят электроосвещение. Специалисты уже начали монтировать кабели линий электроснабжения.

Безопасность дороги будет обеспечена металлическими барьерными ограждениями, а также дорожными знаками.

Ввести дорогу в эксплуатацию планируется в 2023 году. Общая сумма строительства объекта оценивается в 4 млрд 636 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани установят шумозащитные экраны при строительстве дублера Горьковского шоссе.