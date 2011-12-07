В РТ за сутки зарегистрировали ещё 89 случаев COVID-19

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7 января в Татарстане зарегистрировано 89 новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава республики. 47 фактов заражения пришлись на Казань.
Больше всего больных выявлено в возрастной группе от 50 до 60 лет (30 человек). Все 89 случаев заражения в республике являются контактными.
27 граждан госпитализировали, остальные получают лечение на дому.
С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 13907 случаев заражения COVID-19, 10860 человек за этот период времени побороли болезнь.