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В РТ за сутки зарегистрировали ещё 89 случаев COVID-19

19 человек за этот же период полностью выздоровели.

7 января в Татарстане зарегистрировано 89 новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава республики. 47 фактов заражения пришлись на Казань.

Больше всего больных выявлено в возрастной группе от 50 до 60 лет (30 человек). Все 89 случаев заражения в республике являются контактными.

27 граждан госпитализировали, остальные получают лечение на дому.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 13907 случаев заражения COVID-19, 10860 человек за этот период времени побороли болезнь.

КВ
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