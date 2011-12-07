В Татарстане снизились темпы заболеваемости коронавирусом

За первую неделю нового года — с 1 по 6 января, количество заболевших COVID-19 в Республике Татарстан уменьшилось, темп распространении инфекции снизился и составил 0,7%. В декабре минувшего года этот показатель составлял 0,8%. Такие, пусть и небольшие, позитивные новости о ходе пандемии в республике сообщила на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В целом в течение первой новогодней недели в Татарстане зарегистрировано 534 заболевших COVID-19. Таким образом, уровень заболеваемости за первую неделю января ниже уровня декабря почти на 18%. Уровень заболеваемости также ниже предыдущей недели на 28%.

К этой информации Любовь Авдонина добавила, что сейчас под наблюдением остаются 1 558 жителей Татарстана, контактировавших с больными COVID-19 или с теми, у кого есть подозрение на это заболевание.