Большинство татарстанцев практикуют социальную дистанцию во время пандемии. Кроме того, осознают важность ношения медицинских масок в борьбе с COVID-19 и надевают их при каждом посещении общественных мест. Об этом на веб- конференции экспертного штаба «Волга» сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Многие руководители торговых точек в республике принимают меры: дистанция в очередях у касс, масочный режим, средства индивидуальной защиты у сотрудников, обрабатывание поверхностей торгового оборудования», — подчеркнула Фазлеева.

Напомним, что сегодня в Татарстане зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом.