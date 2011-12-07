Галимова: Татарстан находится на первом этапе плана по выходу из самоизоляции

Татарстан находится на первом этапе выхода из режима самоизоляции, об этом заявила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«Мы сейчас находимся на первом этапе, озвученном накануне главным санитарным врачом. Вы знаете, что постепенно у нас решением президента РТ правительство вносило изменения в постановление, давая возможность отдельным категориям воспользоваться возможностью выхода на пробежку», — сказала она.

Кроме того, Галимова отметила, что Татарстан готовит собственный план выхода из режима самоизоляции. При разработке плата Минниханов попросил учесть тот факт, что «все послабления возможны при условии, что их будут сопровождать санитарно-эпидемиологические требования безопасности».

План будет озвучен в ближайшие дни, после того, как Минниханов согласует его.