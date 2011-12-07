Минтруда РТ сообщила о выплатах ветеранам ВОВ в республике

Минтруда РТ Эльмира Зарипова сообщила о выплатах ветеранам ВОВ в республике. На эти цели Татарстан выделил более 188 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

Она отметила, что выплаты произведены в полном объеме. Все проживающие в Татарстане участники войны получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Всего из бюджета республики было выделено 188 млн 815 тыс. рублей.

Также по решению главы РТ Рустама Минниханова дополнительно выделят 25 тыс. рублей несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Труженики тыла и вдовы мужчин, ушедших на фронт, дополнительно к федеральной выплате получат еще по 5 тысяч рублей.