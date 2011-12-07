Предприятия Татарстана могут до 1 августа подать заявку на получение денег на охрану труда

Предприятия республики могут до 1 августа направить заявку на получение финансирования мероприятий по охране труда, рассказал управляющий Региональным отделением ФСС РФ по РТ Павел Лоханов.

«Для получения финансирования необходимо до 1 августа обратиться с заявлением и полным комплектом документов в филиал регионального отделения по месту регистрации. После получения разрешения на финансовое обеспечение предупредительных мер страхователи обращаются за возмещением фактически понесенных расходов не позднее 15 декабря текущего года», — уточнил Лоханов.

Кроме того, он попросил страхователей обращаться в ФСС заблаговременно, так как в документах могут быть ошибки, а на их исправление понадобится время.

Лоханов напомнил, что в прошлом году ФСС по РТ направил 2,5 тыс. страхователей более 434 млн рублей. На эти средства были приобретены средства индивидуальной защиты, проведена оценка условий труда, работники прошли медосмотры и обучение по охране труда, также были куплены путевки на санаторно-курортное лечение для людей, работающих во вредных условиях.