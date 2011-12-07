Директор казанского автотранспортного предприятия №7 Ильдар Мухаметов обратился к президенту РТ

На данный момент предприятие не может получить обещанную президентом РФ выплату на каждого сотрудника: в размере МРОТ (минимальный размер оплаты труда) — 12 130 рублей. Чтобы погасить задолженность по налогам, организации пришлось продать один автобус. Также руководитель сетует на отключение газа из-за задолженности и нехватку средств на заправку топливом автобусов.

— Наше предприятие входит в число отраслей малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от мер противодействия коронавирусной инфекции, — говорит Мухаметов в коротком видео на официальной странице Ассоциации автотранспортных перевозчиков РТ в социальной сети ВКонтакте. — Мы пытаемся сохранить наше предприятие и коллектив. За период трех месяцев мы делали все, чтобы не потерять ни одного сотрудника, что было ключевым моментом для получения поддержки со стороны правительства РФ в виде кредитов и субсидий. На сегодняшний день мы обратились уже в три банка, все они нам отказали в получении беспроцентных кредитов на выплату заработной платы, по которым дает обеспечение наше государство. Мы обращаемся к президенту республики, министерству транспорта, министерству экономики, а также уполномоченному по защите прав предпринимателей РТ.

Руководитель отметил, что в соседних республиках уже принято решение о выделении субсидии на компенсацию выпадающих доходов.