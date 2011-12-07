Предприятия Татарстана подали заявки на льготное кредитование на сумму 8,7 млрд рублей

Татарстанские бизнесмены подали в банки 1996 заявок на получение льготного кредитования под 2% годовых на общую сумму 8,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе минэкономики РТ.

Из поданных заявок уже одобрены 153 на сумму 420 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что на получение данного кредита могут рассчитывать предприятия, входящие в перечень наиболее пострадавших отраслей и СО НКО, а также предприятия, которым необходима поддержка для возобновления работы.

Размер кредита будет равен сумме одной минимальной зарплаты и страховых взносов каждого сотрудника умноженной на численность работников и на длительность базового периода (с даты заключения договора до 1 декабря). Предприятия будут получать деньги от банков ежемесячно в течение полугода.