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Предприятия Татарстана подали заявки на льготное кредитование на сумму 8,7 млрд рублей

В республике уже одобрили 153 заявки на сумму 420 млн рублей.

Татарстанские бизнесмены подали в банки 1996 заявок на получение льготного кредитования под 2% годовых на общую сумму 8,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе минэкономики РТ.

Из поданных заявок уже одобрены 153 на сумму 420 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что на получение данного кредита могут рассчитывать  предприятия, входящие в перечень наиболее пострадавших отраслей  и СО НКО, а также предприятия, которым необходима поддержка для возобновления работы.

Размер кредита будет равен сумме одной минимальной зарплаты и страховых взносов каждого сотрудника умноженной на численность работников и на длительность базового периода (с даты заключения договора до 1 декабря). Предприятия будут получать деньги от банков ежемесячно в течение полугода.

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