В Татарстане сформирован Федеральный регистр больных COVID-19 пациентов с подозрением на инфекцию

В Татарстане сформирован Федеральный регистр больных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19. В пресс-службе президента РТ объяснили, как в республике ведется учет больных коронавирусом.

«В республике сформирован Федеральный регистр лиц, больных Covid-19, куда в соответствии с постановлением Правительства РФ включены все пациенты, у которых есть хоть малейшее подозрение на заболевание: имеющие положительный лабораторный результат на коронавирусную инфекцию в лабораториях медицинских организаций либо характерную картину пневмонии по данным инструментальных методов», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что диагноз COVID-19 диагностируется не только по результатам теста на коронавирус, но и компьютерной томографии легких.

Напомним, в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 3504 случаев заболевания коронавирусом. У данных пациентов диагноз подтвержден в Роспотребнадзоре РТ.