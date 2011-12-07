В Зеленодольске переместили самолет МИГ-23

Из-за закрытия зеленодольского филиала КАИ, простоявший рядом с ним самолет МИГ-23 переместили в другое место. Об этом передают «Новости Зеленодольска».

Сообщается, что вместо учреждения в скором времени появится молодежный центр «Порт». А потому самолет решили перевезти на новое место. Теперь его можно увидеть в сквере «Памяти и славы». Кстати, воздушное судно ждут еще перемены – через некоторое время его планируют покрасить и установить на постамент.