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Синоптики Татарстана объявили о 35-градусной жаре

С 7 по 17 июля на территории республики прогнозируются высокие дневные и ночные температуры.

Синоптики Татарстана объявили о 35-градусной жаре. Прогнозами на неделю поделился профессор ИЭиП КФУ Юрий Переведенцев.

По словам Переведенцева, с 7 по 17 июля на территории республики прогнозируются высокие дневные и ночные температуры. Это связано с высоким антициклоном.

Завтра, 8 июля, татарстанцев ожидает переменная облачность с восточным умеренным ветром. Ночью воздух прогреется до +16...+23°, днем температура поднимется до +29...+34° жары. 

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