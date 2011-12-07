Синоптики Татарстана объявили о 35-градусной жаре. Прогнозами на неделю поделился профессор ИЭиП КФУ Юрий Переведенцев.

По словам Переведенцева, с 7 по 17 июля на территории республики прогнозируются высокие дневные и ночные температуры. Это связано с высоким антициклоном.

Завтра, 8 июля, татарстанцев ожидает переменная облачность с восточным умеренным ветром. Ночью воздух прогреется до +16...+23°, днем температура поднимется до +29...+34° жары.