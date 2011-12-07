В Татарстане за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«35 — контактные, 1 — завозной. 4 человека госпитализировано, 34 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

Большая часть заболевших — 15 человек — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, семерым — от 60 до 70 лет, шестерым — от 50 до 60 лет, четверым — от 18 до 30 лет, троим — от 70 до 80 лет, одному — нет 18.

В Казани выявлен 21 случай заражения, в Набережных Челнах — семь случаев, а Высокогорском районе — два случая, в Альметьевском, Бавлинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском и Пестречинском — по одному случаю.

Всего в республике COVID-19 диагностировали у 4 823 человек, из них 3 639 — выздоровели, 18 — скончались.

В России количество заболевших коронавирусом достигло 694 230 человек (+6 368 за сутки), из них выздоровели — 463 880 (+9 551). Скончались — 10 494 (+198).