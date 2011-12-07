Переболевшим COVID-19 татарстанцам стали приходить сертификаты об иммунизации

Жителям Татарстана с портала Госуслуг стали высылать электронные сертификаты об иммунизации. Документ действует полгода.

«Здравствуйте! Вы переболели COVID-19, и теперь у вас есть сертификат об иммунизации — он электронный и действует полгода. QR-код позволяет легко и быстро подтвердить, что вы болели коронавирусом», — говорится в тексте письма.

Также на портале Госуслуг можно получить сертификат о вакцинации. При этом, если на портале зарегистрирован загранпаспорт гражданина, то его пришлют и на английском языке.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 22 719 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 20 345 человек, скончалось — 555.