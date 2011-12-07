В Татарстане могут появиться две экотуристические зоны

В их число вошли и проекты создания двух таких зон в Татарстане: Камское Устье и Голубые озера. Об этом рассказали на этой неделе в ходе пресс-конференции помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и куратор проектов экологического туризма в РТ Оксана Саргина.

Каждый из представленных проектов в соответствии с условиями конкурса включает в себя особо охраняемые природные зоны, требующие индивидуального подхода в благоустройстве. Так, потенциальный кластер в Камско-Устьинском районе находится на месте слияния Камы и Волги и имеет площадь 4387 га. Наталия Фишман-Бекмамбетова отметила, что Камское Устье уже давно пользуется популярностью у татарстанцев и имеет некоторую туристическую инфраструктуру, пусть и в довольно ограниченном виде. В будущем там может быть создан курорт с особым режимом сохранения природы.

В свою очередь Голубые озера в Высокогорском районе имеют важное преимущество относительно прочих потенциальных экотуристических зон в виде расположения практически вплотную к мегаполису — всего 18 километров от исторического центра Казани. Площадь потенциального кластера «Зеркала Татарстана» — так называется проект — составляет 4800 га. Авторы его концепции предполагают обустройство на его территории экотроп, а также инфраструктуры для занятий наукой и спортом.

— В последние годы мы активно занимаемся развитием экологических территорий в Татарстане, — прокомментировала помощник Президента РТ. — Первым примером нашей работы с экологическими территориями стал Горкинско-Ометьевский лес в Казани. Там возникли некоторые сложности и ошибки, связанные с высоким уровнем антропогенной нагрузки, которые мы не станем допускать в будущем. Экологические территории нужно проектировать так, чтобы их максимально защищать и оберегать.

Наталия Фишман-Бекмамбетова также подчеркнула значимость экорекреационных зон в контексте случившейся пандемии.

— У людей возникает запрос на тот тип общественных пространств, которые позволяют им находиться на безопасной дистанции друг от друга, — объяснила она. — Ни в одном городском парке дистанцию в полтора метра вы реально соблюсти не сможете. В то время как на большой природной территории есть возможность прийти семьей, организовать пикник, погулять.

Команды проектов, прошедших во второй этап, пройдут через так называемую акселерационную программу, в ходе которой к разработке концепций территорий присоединятся эксперты и жители регионов — они смогут оставлять свои идеи на специальных онлайн-платформах.

— Главным критерием конкурса было наличие региональной междисциплинарной команды, — рассказала Оксана Саргина. — В команду Татарстана вошли представители профильных министерств и ведомств, муниципальных образований, бизнеса, специалисты в области социокультурного программирования, туризма, экономики, инвестиций, архитектуры, благоустройства, экологии.

В общей сложности в первом этапе конкурса приняли участие проекты пяти кластеров в Татарстане. Помимо двух концепций зон, прошедших во второй этап, Татарстан представил проекты кластеров «Нижняя Кама», «Рыбная слобода» и «Волжско-Камский».

Важной частью отбора стало всероссийское голосование, по итогам которого Татарстан собрал больше всего голосов. При этом на первом месте оказался проект «Камское Устье», предпочтение которому отдали почти 74,5 тысячи участников голосования.

По итогам конкурса будет отобрано 10 проектов туристско-рекреационных кластеров со всей России — они получат поддержку от федеральных и региональных властей.

— Я сильно сомневаюсь, что ни один татарстанский проект не выиграет, — проявила оптимизм помощник Президента РТ. — Но даже если это случится, то, по моему опыту, когда достойные проекты не получали федеральной поддержки, всегда Рустам Нургалиевич принимал решение поддержать их за счет регионального бюджета.