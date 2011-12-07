В Казани за сутки зарегистрировали 60 новых случаев COVID-19

В Татарстане за сутки выявили 93 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая — завозные, 91 — контактный. 14 человек госпитализировано, 79 получают лечение на дому», — пояснили в штабе.

Один заболевший — несовершеннолетний, девяти заболевшим — от 18 до 30 лет, 30-ти — от 30 до 50 лет, 23-м — от 50 до 60 лет, 15-ти — от 60 до 70 лет, девяти — от 70 до 80 лет, шестерым — от 80 до 90 лет.

В Казани — 60 новых заболевших, в Зеленодольском районе и Набережных Челнах — по восемь заболевших, в Нижнекамском районе — пять, в Лаишевском районе — три, в Альметьевском, Арском, Верхнеуслонском, Высокогорском,

Елабужском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Тетюшском и Тукаевском районах — по одному.

Всего, по данным на 7 декабря, в Татарстане зарегистрировано 10 958 случаев COVID-19. За все время пандемии вылечились 9 549 человек (+70 за сутки).