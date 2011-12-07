У ледовой переправы через Волгу заработала плавучая передвижная заправочная станция

В Татарстане заработала плавучая передвижная заправочная станция. Она дислоцирована у переправы, связывающей Верхний Услон со Старым Аракчино, сообщает ИА «Татар-информ».

Преимуществом плавучей заправки является то, что владельцам судов не придётся выходить на берег для пополнения топливом баков. В зимнее время услуга оказывается владельцам снегоходов и судов на воздушной подушке. К услугам потребителей есть 92-й бензин и дизельное топливо.

Вид загрузки топлива в станцию закрытый — это экологически безопасный способ бункеровки топлива.