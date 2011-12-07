В наступившем году в РТ планируют построить 13 детсадов

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В наступившем году в Татарстане планируют построить 13 детсадов на 2290 мест, в том числе с ясельными группами. Об этом sntat.ru заявил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.
Также у татарской гимназии № 18 должен появиться новый пристрой — проектные работы запланированы на 2021-й.
В 114 школах республики откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В минувшем году ими были оборудованы 42 сельские школы.
«По этому проекту оснастили современным оборудованием кабинеты ОБЖ, информатики, технологии, создали шахматные зоны. Шахматные зоны будут созданы почти во всех школах Татарстана», — сказал министр.
Следствием реализации проекта стало увеличение доли тех, кто увлекается шахматами.