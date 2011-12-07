Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В РТ за сутки зарегистрировали ещё 91 случай COVID-19

Больше всего заражённых в возрасте от 30 до 50 лет.

8 января в Татарстане зарегистрирован 91 новый случай заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава республики. 46 фактов заражения пришлись на Казань.

Больше всего больных выявлено в возрастной группе от 30 до 50 лет (29 человек). 89 случаев заражения в республике являются контактными, ещё два — завозными.

Госпитализировано 38 граждан, 53 человека получают лечение на дому.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 13998 случаев заражения COVID-19, 10883 человека за этот период времени побороли болезнь.

КВ
Лента новостей