В РТ за сутки зарегистрировали ещё 91 случай COVID-19

8 января в Татарстане зарегистрирован 91 новый случай заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава республики. 46 фактов заражения пришлись на Казань.

Больше всего больных выявлено в возрастной группе от 30 до 50 лет (29 человек). 89 случаев заражения в республике являются контактными, ещё два — завозными.

Госпитализировано 38 граждан, 53 человека получают лечение на дому.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 13998 случаев заражения COVID-19, 10883 человека за этот период времени побороли болезнь.