В РТ за сутки зарегистрировали ещё 91 случай COVID-19

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8 января в Татарстане зарегистрирован 91 новый случай заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава республики. 46 фактов заражения пришлись на Казань.
Больше всего больных выявлено в возрастной группе от 30 до 50 лет (29 человек). 89 случаев заражения в республике являются контактными, ещё два — завозными.
Госпитализировано 38 граждан, 53 человека получают лечение на дому.
С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 13998 случаев заражения COVID-19, 10883 человека за этот период времени побороли болезнь.