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В Татарстане похолодает до -36 градусов

Осадков в понедельник не ожидается.

В Татарстане 8 февраля ожидается похолодание до -27, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, по прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха составит -24…-29 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше -22…-27 градусов.

9 февраля будет еще холоднее — до -26…-31 (-36 при прояснениях) ночью и до -22…-27 — днем.

10 февраля погода также останется холодной: -23…-33 — ночью, -16…-21 — днем.

Осадков в начале недели не ожидается. На дорогах гололедица. 

КВ
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