В Татарстане заболеваемость COVID-19 остается стабильной

В Татарстане темпы роста заболеваемости коронавирусом держатся на одном уровне, сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Темп прироста сохраняется на уровне 0,5%. Он наблюдается с начала января. Заболеваемость сохраняется стабильной и в первую неделю февраля», — заметила Авдонина.

Она также уточнила, что в январе было отмечено снижение случаев заболевания на 6% по сравнению с показателями декабря.

Напомним, в Татарстане за сутки выявлено 82 новых случая заболевания COVID-19.