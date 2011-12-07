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В Татарстане заболеваемость COVID-19 остается стабильной

Темп прироста новых случаев заболевания с начала января составил 0,5%.

В Татарстане темпы роста заболеваемости коронавирусом держатся на одном уровне, сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Темп прироста сохраняется на уровне 0,5%. Он наблюдается с начала января. Заболеваемость сохраняется стабильной и в первую неделю февраля», — заметила Авдонина.

Она также уточнила, что в январе было отмечено снижение случаев заболевания на 6% по сравнению с показателями декабря.

Напомним, в Татарстане за сутки выявлено 82 новых случая заболевания COVID-19.

КВ
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