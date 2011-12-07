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К 2021 году все населенные пункты, вдоль федеральных трасс, будут освещены

88% населенных пунктов из них уже обеспечены искусственным электроосвещением.

Начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов сообщил о планах обеспечения освещением всех населенных пунктов, находящихся у федеральных автодорог. Об этом передаёт ИА «Татар-информ».

По словам Мингаязова, 88% населенных пунктов уже обеспечены искусственным электроосвещением. В этом же году рассчитывают построить опоры ЛЭП общей протяженностью чуть более 8 км на трассе Казань — Оренбург, Казань — Буинск — Ульяновск и возле ведущих дорог к Ижевску и Перми.

Закончить строительные работы планируется в 2021 году.

КВ
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