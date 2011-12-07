Телемарафон «День Победы» начнется завтра в 7 утра

Завтра, 9 мая, в 7 утра начнется прямая трансляция из Парка Победы. С 7 до 10 утра будут происходить прямые включения с места событий. Трансляция пройдет на телеканале «ТНВ».

В 9:10 пройдет церемония возложения цветов. В 9.30 состоится открытие нового памятника Советскому солдату.

В 10:00 запланировано обращение Владимира Путина. В 12.00 состоится обращение Рустама Минниханова.

В 12:20 — по телеканалу можно будет увидеть пролет над акваторией Казанки бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь».

На 13.15 запланирована трансляция праздничного концерта. ТВ-версию акции «Бессмертный полк» покажут в 15.00.

Всероссийская акция «Минута молчания» будет объявлена в 19:00. Салют покажут в 21.50, после чего состоится показ акции «Фонарики Победы».

«Татарстан-24» проведет телемарафон ко Дню Победы с 7 утра до 11 вечера. Зрители смогут увидеть проект «Достояние Республики — 75-летию Великой Победы посвящается» и цветную версию Парада Победы 1945 года.