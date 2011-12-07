В Челнах крытый бассейн получил заключение о соответствии

В Набережных Челнах достроили крытый бассейн. Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала объекту заключение о соответствии, сообщается на сайте ведомства.

Площадь объекта составляет четыре тыс. кв. м. В здании находятся две плавательные чаши: для взрослых (13,8×25 м) и для детей (10×6 м).

Кроме того, спортивный объект приспособлен для людей с ограниченными возможностями — на входе есть пандус и подъемная платформа.

Плавательный бассейн находится на Шишкинском бульваре в 29-м комплексе.

Плавательный бассейн построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».