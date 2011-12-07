В Татарстане заболеваемость коронавирусом на 100 тыс. населения составляет 37,9

В Татарстане показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 37,9. Такие данные озвучила руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«В Татарстане новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена (за весь период) у 1498 человек. Из них за прошлую неделю — 469 случаев, за текущую неделю — 538. Средний темп прироста за неделю — 8%», — сказала она.

10% (147 человек) от всех заболевших составляют дети, 13% (193 человека) — граждане старше 65 лет, 54% (807 человек) — бессимптомные больные.

Кроме того, Патяшина уточнила, что в республике из 39 районов только в 6 не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом: в Рыбно-Слободском, Алькеевском, Заинском, Камско-Устьинском, Мензелинском, Муслюмовском районах.