Ветеранам ВОВ из Татарстана выплатили 1,8 млрд рублей

В Татарстане 31 803 ветерана войны получи единовременную выплату на общую сумму 1,8 млрд рублей, сообщила начальник отдела назначения и перерасчета пенсии отделения ПФР по РТ Светлана Гайдук.

«Единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей положена инвалидам и участникам войны, их вдовам, несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Выплаты в размере 50 тыс. рублей получили труженики тыла и один совершеннолетний узник концлагерей из республики», — уточнила Гайдук.

Так, по 75 тыс. рублей получили 8,7 тыс. ветеранов и по 50 тыс. рублей выплатили 23 тыс. труженикам тыла.

Единовременные выплаты производились в соответствии с указом Владимира Путина «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».