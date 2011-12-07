За сутки в РТ выявили 83 новых случая заболевания COVID-19

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 8.05.2020 10:30 часов дня зарегистрировано 187 859 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Татарстане за сутки выявили 83 новых случая заболевания COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Татарстане, два случая завозные, остальные 81 человек имели близкий контакт с больными. На данный момент 11 пациентов доставлены в больницу, остальные 72 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. К аппаратам ИВЛ подключены шесть татарстанцев. В стационарах находится 367 пациентов. Среди выздоровевших 296 человек, 44 из них выписались за прошедшие сутки.

Всего в республике зафиксировано 1498 татарстанцев с COVID-19. Прирост за последние сутки составил 83 новых случая. Так, за последние сутки в Казани выявили еще 42 случая заболевания коронавирусом. В Набережных Челнах — 11. В Арском районе — 6. В Лаишевском — 5. В Высокогорском — 4. По двое в Атнинском, Буинском и Кукморском районах. По одному в Аксубаевском, Бавлинском, Елабужском, Лениногорском, Нижнекамском, Нурлатском, Сармановском, Тюлячинском и Чистапольском районах.