В Татарстане рассматривают вариант строительства бетонных дорог

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов заявил, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил возобновить практику строительства цементобетонных дорог, сообщает «Татарстан 24».

По словам министра, на данный момент выработана схема, по которой этот тип дорог будет дешевле асфальтных. Ханифов также привел в пример Набережные Челны и Нижнекамск, которые были построены на таких дорогах. Причем сами дороги смогли выдержать строительство городов. Примеров бетонных дорог в мире не мало, заявил министр, но эта практика активно не применялась, потому что цена асфальта была ниже.