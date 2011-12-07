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Денежный оборот татарстанского общепита в апреле упал на 63%

Денежный оборот местного общепита резко упал из-за режима самоизоляции.

Денежный оборот организаций общественного питания РТ за апрель текущего года упал более, чем на 63%. Именно такое заключение содержится в докладе Федеральной службы государственной статистики с января по апрель.

За 4 месяца оборот ресторанов и кафе республики равняется примерно 12,7 млрд рублей, что на 15,6% меньше, чем за такой же период 2019 года.

В апреле падение денежного оборота татарстанского общепита составило 63,3% в годовом исчислении.

Всего по стране за данный месяц денежный оборот ресторанов и кафе снизился более, чем на 51%.

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