Метшин: Раздельный сбор и сортировку мусора мы уже вводим, следующий вопрос – это переработка

В Казани под полигоны понадобится 900 га земли, если не решить проблему раздельного сбора и переработки отходов. Данный вопрос обсудили сегодня на заседании штаба по противодействию коронавируса, сообщает пресс-служба исполкома.

«Если мы кардинально не изменим наше отношение к мусорообразованию, то все наши усилия будут разбиваться о горы „мусорных Эверестов“. Сортировка отходов — это не чья-то прихоть или мода, а ответственное отношение к будущему и необходимость», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

На заседании отметили, что в последнее время полигоны российских мегаполисов заполняются в разы быстрее, чем в предыдущие годы. В Казани ежедневно образуется 1,5-2 тыс. тонн отходов. Если город не станет активнее вводить раздельный сбор и переработку ТКО, то под строительство полигонов придется выделять около 900 га земли, что по площади превышает площадь четырех ЖК или 23 парка.

По словам председателя Комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, в Казани 80% дворов оснащены контейнерами для раздельного сбора мусора, 50% — сетками ПЭТ.

«Раздельный сбор и сортировку мусора мы уже вводим, следующий вопрос — это переработка. Президент страны Владимир Путин неоднократно говорил в своих выступлениях о том, что переработка мусора является сегодня государственной задачей», — подчеркнул Ильсур Метшин.