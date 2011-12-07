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Татарстанцев призывают сдавать батарейки

В июне на территории нашей республики пройдет мероприятие по сбору компактных источников питания.

Социальный проект состоится в столице РТ и Набережных Челнах под лозунгом «Батарейки могут быть переработаны». Об этом информирует пресс-служба Министерства экологии Татарстана.

В Казани проведение события запланировано на период с 10 по 14 июня, а в Челнах с 15 по 21 число того же месяца. На местах будут размещены специализированные емкости для собирания гальванических элементов в Казани по следующему адресу: ул. Копылова, д. 1Б. В Челнах все желающие сдать батарейки приглашаются на Набережночелнинский проспект, д. 13А.

Граждане могут принести абсолютно любое число батареек. После окончания ивента все они будут отправлены на дальнейшую переработку.

КВ
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