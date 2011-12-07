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У сельчан Татарстана появился свой обучающий ютуб-канал

На канале «Агрополия» раз в две недели будут выкладыватьcя обучающие видеоролики.

В минувшую пятницу в Минсельхозпроде РТ в ходе совещания по цифровизации агропромышленного комплекса республики состоялась презентация обучающего ютуб-канала для аграриев «Агрополия», сообщает пресс-служба ведомства.

Суть его помощи аграриям Татарстана такова: на канале «Агрополия» раз в две недели будут выкладыватьcя обучающие видеоролики. Например, уже состоялся выпуск видеообзоров о том, как организовать спутниковый мониторинг полей. Такой мониторинг позволяет наблюдать ход роста посадок, не выезжая на поля.

Важная деталь: если раньше подобные технологии наблюдения за посевами на полях с помощью спутниковых систем стоили дорого, то теперь их можно использовать абсолютно бесплатно, подчеркивают в Минсельхозпроде РТ. 

КВ
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