В Агрызском районе РТ выявили факт разлива нефтепродуктов

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В Агрызском районе Татарстана выявили факт разлива нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе минэкологии РТ.
По информации ведомства, разлив нефтепродуктов произошел в мае этого года при несанкционированной перекачке битума. Факт загрязнения площади более 80 кв.м зафиксировали прибывшие на место происшествия полицейские.
В ходе расследования специалисты определили нарушителя. Суд обязал нарушителя выплатить материальный ущерб в размере 156 тыс. рублей.