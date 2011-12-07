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В Агрызском районе РТ выявили факт разлива нефтепродуктов

Площадь загрязнения превысила 80 кв.м.

В Агрызском районе Татарстана выявили факт разлива нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе минэкологии РТ.

По информации ведомства, разлив нефтепродуктов произошел в мае этого года при несанкционированной перекачке битума. Факт загрязнения площади более 80 кв.м зафиксировали прибывшие на место происшествия полицейские.

В ходе расследования специалисты определили нарушителя. Суд обязал нарушителя выплатить материальный ущерб в размере 156 тыс. рублей. 

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