В казанских фандоматах собрано свыше 180 тысяч единиц тары

В Казани в конце января началась установка в столичных школах фандоматов – автоматов по приемке пластиковой и жестяной тары. Столица Татарстана стала первым городом в России, внедрившая этот экологический проект.

За 2 месяца со дня установки в 20 казанских школах фандоматов, собрали 183 тысячи единиц пластиковой и жестяной тары. По подсчетам специалистов, в один фандомат помещается в 3 раза больше тары, которая практически готова к переработке, чем в сетчатые контейнеры, сообщили на заседании городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Мэрия Казани обещала выявить самую результативную школу, но в эти планы вмешалось распространение COVID-19 и объявленный режим самоизоляции. На заседании оперативного штаба решено провести подсчеты и награждение победителей в сентябре, когда начнется новый учебный год.