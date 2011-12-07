За пожар в Вознесенском Сетевую компанию обязали выплатить 427 тыс. рублей

«Татэнергосбыт» выплатил пострадавшим 427 тыс. рублей за пожар в поселке Вознесенское. Теперь энергосбытовая компания ждет компенсации от сетевой.

Само возгорание произошло еще год назад. Тогда в доме по улице Заречная,48, как следует из материалов Арбитражного суда РТ, пожар случился по причине перепада напряжения в электрической сети.

После происшествия пострадавшие обратились за компенсацией в «Татэнергосбыт», но те направили их в сетевую компанию – поставщику электроэнергии. Не дождавшись ответа, энергосбытовая компания возместила собственникам дома положенную сумму. Однако позже, разобравшись с пострадавшей стороной, они направили исковое заявление в суд. Решился ли вопрос с Сетевой компанией и «Татэнергосбытом» пока не известно.

Сообщается, что жители поселка уже не раз страдали из-за нестабильной работы электросети. У одного из таких телевизор ломался уже пять раз. А другого из-за постоянных скачков напряжения «лампочки мигали буквально на днях».