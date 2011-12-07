Четыре семьи из Татарстана примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года-2021»

В этом году на Всероссийском конкурсе «Семья года-2021» выступят четыре семьи из Татарстана. Все они являются победителями всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей, сообщает оргкомитет конкурса.

Сообщается, что в номинации «Сельская семья» выступит семья Куракиных, в номинации «Многодетная семья» — семья Миннуллиных-Латыповых, в номинации «Семья-хранитель традиций» — семья Миннебаевых, а в номинации «Молодая семья» примут участие семья Сибгатовых.

В прошлом году в номинации «Сельская семья» одержала победу семья Загидуллиных из Балтасинского района. Семьи из Татарстана ежегодно становятся победителями всероссийского конкурса «Семья года».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в рамках проекта «Многодетная Россия» проходит фестиваль многодетных семей «Моя Россия». Фестиваль будет длится с апреля по сентябрь 2021 года.