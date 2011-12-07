В Татарстане за сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19, их них 29 – контактных, 1 – завозной, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом РТ.

Сообщается, что 23 человека направлены на лечение домой, 7 человек – госпитализированы.

География новых заражений выглядит так: Казань – 12 человек, Набережные Челны – 3; Аксубаевский район – 1; Бугульминский – 2; Верхнеуслонский – 1; Высокогорский – 2; Елабужский – 1; Заинский – 2; Лениногорский – 2; Мензелинский – 2; Муслюмовский – 1; Тукаевский район – 1 человек.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Татарстане - 21 726 человек.

За весь период выздоровело 18 693 человека, за минувшие сутки – 8 человек.

Провакцинировано 401 410 человек, вторую прививку получили 283 066 человек.

На вакцинацию можно записаться по единому номеру 122, через единый портал госуслуг РФ, а также при обращении в МФЦ.