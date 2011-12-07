Татарстанцев приглашают поучаствовать в хакатоне DIGITAL SUPERHERO и побороться за 700 тысяч рублей

Татарстанцев приглашают поучаствовать во втором хакатоне DIGITAL SUPERHERO и побороться за призовой фонд в размере 700 тысяч рублей. Мероприятие будет проходить с 1 по 8 августа в онлайн режиме.

Участникам предстоит подготовить прототипы новых продуктов для существующих банковских сервисов. Организаторами хакатона выступят IT-компания InnoSTage, Ак Барс Банк, ГБУ БДД РТ и Минцифры Татарстана.

По словам главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина, участников хакатона ждут сложные и при этом интересные задачи, поскольку финансовые технологии эволюционируют, а рынок технологий информационной безопасности активно развивается.

О профессиональных вызовах для участников рассказал и директор компании InnoSTage Айдар Гузаиров. Он сообщил, что на хакатоне командам предлагается «решить актуальные для специалистов по компьютерной защите задачи, используя инновации: биометрию и предиктивную аналитику на базе технологий машинного обучения и больших данных».

Партнером мероприятия станет центр инноваций «Лаборатория Касперского». Его руководитель Виталий Мзоков отмечает, что для всех участников это станет хорошей возможностью для нетворкинга и сотрудничества.

Принять участие в онлайн-мероприятии можно зарегистрировавшись на сайте. Заявки принимаются до 27 июля.