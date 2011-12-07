Торжества в столице Татарстана пройдут в августе

— К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, но я очень надеюсь, что первым таким крупным событием будет День города 30 августа, — отметила Андреева.

Однако праздничные программы и концерты на предприятиях республики, внесших весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, состоятся раньше. Сейчас составляются списки тружеников тыла, которых планируется чествовать на промышленных предприятиях. А в Казанской Ратуше запланирован торжественный прием в их честь, на него пригласят этих скромных героев тыла.

Накануне Дня города в районах республики, где находятся предприятия, которые в годы Великой Отечественной войны работали для фронта, пройдут массовые праздники, концерты и чествования ветеранов — тружеников тыла.

Как дань уважения ветеранам 1 сентября в школах и вузах Казани состоятся торжественные линейки, посвященные присвоению Казани звания «Город трудовой доблести». Школьники встретятся с тружениками тыла, которые проживают в ближайших микрорайонах. В течение месяца во всех школах пройдут открытые уроки с руководителями предприятий и музейными работниками, которые расскажут о подвигах казанцев в годы войны.

В честь присвоения Казани почетного звания «Город трудовой доблести» в столице Татарстана установят памятную стелу. Место ее установки пока не определено, рассматривается несколько вариантов в разных районах города.

Кроме памятной стелы в Казани появится несколько мемориалов, посвященных этому событию. Например, в Авиастроительном районе планируется создать мемориал, связанный с авиацией, ведь здесь, на территории района, действовали крупные предприятия по производству самолетов и моторов к ним.

Кировский район Казани тоже особенный. Здесь еще со времен Екатерины II действует Казанский пороховой завод, который в годы Великой Отечественной войны оказался единственным заводом, производящим порох для нужд фронта, в том числе и для легендарных «Катюш».

С инициативой присвоить Казани почетное звание «Город трудовой доблести» российская общественность впервые выступила 5 лет назад, в год 70-летия Победы. В нынешнем году поддержку столице Татарстана оказали 2,5 млн граждан страны. Из них 700 тыс. подписей собрали жители Казани. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала ведущий научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Айслу Кабирова.

— Все ощущали, что таким городам, как Казань, необходим особый статус и поощрение, потому что в тылу они ковали Победу. Ведь согласно

архивным документам 75 тысяч казанцев награждены медалями «За трудовую доблесть», — отметила Айслу Кабирова.