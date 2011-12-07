В Татарстане не определились с форматом проведения праздника Курбан-байрам в этом году

Формат проведения праздника Курбан-байрам в этом году еще не определен. Окончательное решение о том, как пройдет мероприятие примет Роспотребнадзор РТ. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Сейчас процедура следующая: поступит письмо от организаторов, оперштаб пропишет, что там должно быть соблюдено. Они дадут предписания и решат в каком формате можно будет проводить [мероприятие]», — сказала Галимова.

Такая процедура связана с документом, согласно которому организаторы мероприятия обязаны уведомить оперштаб за семь дней до его проведения письмом, в котором указано как планируется его организовать. После рассмотрения письма оперштаб выскажет замечания Роспребнадзора РТ и определит формат организации праздника, объяснила Галимова.

Напомним, в прошлом году Курбан-байрам прошел на открытом воздухе с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. В этом году праздник будут отмечать 20 июля.