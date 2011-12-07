Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На трассе Казань – Оренбург установят шумовые полосы

Пподобная профилактика ДТП очень эффективна и состоит в том, что при проезде через шумовые полосы издается характерный звук, который напоминает водителю о необходимости повышенного внимания во время движения на этом участке автодороги.

В эти дни работники предприятия ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» приступили к оборудованию продольных шумовых полос на участке км 31+736 — км 72+350 федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург, проходящий через Лаишевский и Рыбно-Слободской районы Республики Татарстан, сообщает пресс-служба дорожно-строительной организации. 

На этих участках трассы рабочие уложат более 21 км шумовых полос — они появятся на опасных поворотах и участках, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. 

Напомним — подобная профилактика ДТП очень эффективна и состоит в том, что при проезде через шумовые полосы издается характерный звук, который напоминает водителю о необходимости повышенного внимания во время движения на этом участке автодороги.

Работы по устройству шумовых полос дорожники планируют завершить в течение 10 дней.

КВ
Лента новостей