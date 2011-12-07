На трассе Казань – Оренбург установят шумовые полосы

В эти дни работники предприятия ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» приступили к оборудованию продольных шумовых полос на участке км 31+736 — км 72+350 федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург, проходящий через Лаишевский и Рыбно-Слободской районы Республики Татарстан, сообщает пресс-служба дорожно-строительной организации.

На этих участках трассы рабочие уложат более 21 км шумовых полос — они появятся на опасных поворотах и участках, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

Напомним — подобная профилактика ДТП очень эффективна и состоит в том, что при проезде через шумовые полосы издается характерный звук, который напоминает водителю о необходимости повышенного внимания во время движения на этом участке автодороги.

Работы по устройству шумовых полос дорожники планируют завершить в течение 10 дней.