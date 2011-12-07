В селе Чернышевка Высокогорского района РТ готовится к открытию библиотека нового формата

В селе Чернышевка Высокогорского района Татарстана готовится к открытию библиотека нового формата работы – модельная. В чем отличие новой библиотеки от обычной? Пространство учреждения культуры будет поделено на несколько зон. Для детского обслуживания; для заседания клуба по интересам, просто для чтения книг и периодических изданий, для проведения мероприятий, а также для родителей с маленькими детьми с колясками. То есть организацию помещения спланируют таким образом, чтобы разные группы посетителей не мешали друг другу, в дальнейшем зоны можно будет варьировать и размещать по разному, в зависимости от данной необходимости.

Реновация обычной сельской библиотеки стала возможной благодаря успешному участию в конкурсном отборе Министерства культуры Российской Федерации: Чернышевская сельская библиотека – филиал № 34 МБУ «Высокогорская ЦБС» получила финансовую поддержку из федерального бюджета в размере пять миллионов рублей.