Патяшина: в новом году увеличилась доля внебольничных пневмоний

Главный санитарный врач РТ Марина Патяшина сообщила, что за первые девять дней в этом году коронавирусом в Татарстане заболели 808 человек.

По словам главы Роспотребнадзора по РТ, темп прироста в январе составил 0,7%. Также на 41% увеличилась доля внебольничных пневмоний.

Сообщается, что за новогодние каникулы в 319 детских лагерях отдохнуло порядка 5 тыс. детей. 30 и них загородные, а 289 пришкольные. В ходе обследования нарушения по соблюдению мер по профилактике COVID-19 были выявлены в одном лагере.