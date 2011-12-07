Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В некоторых частных охотхозяйствах РТ скрещивают кабанов с домашними свиньями

Выгода охотохозяйств от подобной деятельности весьма значительна.

В некоторых частных охотхозяйствах РТ скрещивают кабанов с домашними свиньями. По мнению председателя «Татохотрыболовобщества» Ильхама Садыкова, подобные эксперименты могут привести к распространению африканской чумы свиней.

«Владельцам частных охотхозяйств невыгодно заниматься разведением лосей или косуль, это тяжело, хлопотно и долго. Гораздо более выгодно разводить кабанов. Для увеличения поголовья они даже скрещивают диких кабанов с обычными домашними свиньями. Процесс превращения белой домашней свиньи в мохнатого кабана достаточно быстрый, нужно всего одно-два поколения. Для охотников это даже к лучшему, поскольку мясо таких гибридов вкуснее. Но с точки зрения распространения АЧС это добавляет рисков», — заявил Садыков в интервью sntat.ru.

Добавим, что в декабре в Татарстане выявили два очага АЧС: в Елабужском и Заинском районах.

КВ
Лента новостей