В некоторых частных охотхозяйствах РТ скрещивают кабанов с домашними свиньями. По мнению председателя «Татохотрыболовобщества» Ильхама Садыкова, подобные эксперименты могут привести к распространению африканской чумы свиней.

«Владельцам частных охотхозяйств невыгодно заниматься разведением лосей или косуль, это тяжело, хлопотно и долго. Гораздо более выгодно разводить кабанов. Для увеличения поголовья они даже скрещивают диких кабанов с обычными домашними свиньями. Процесс превращения белой домашней свиньи в мохнатого кабана достаточно быстрый, нужно всего одно-два поколения. Для охотников это даже к лучшему, поскольку мясо таких гибридов вкуснее. Но с точки зрения распространения АЧС это добавляет рисков», — заявил Садыков в интервью sntat.ru.

Добавим, что в декабре в Татарстане выявили два очага АЧС: в Елабужском и Заинском районах.