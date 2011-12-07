В РТ устранили незаконную свалку

Крупная свалка, общей площадью 5 тысяч квадратных метров и объемом около 100 кубических метров, найдена на территории Алькеевского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

На площадке, расположенной в поселении Нижнее Алькеево, размещен неотсортированный мусор в виде коммунальных отходов, природного сырья, сломанных ветвей и т.д

Обнаруженное несанкционированное складирование нарушает 51 статью ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ и 42 статью ЗК РФ от № 134-ФЗ. На имя Нижнеалькеевского муниципального образования направлено распоряжение об устранении незаконной свалки. Как сообщает ведомство, в данный момент состояние территории соответствует принятым санитарно-экологическим нормам. ​