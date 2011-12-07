Врачи РТ подтвердили еще 36 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 26 апреля текущего года зарегистрировано 20 774 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 36 новых случаев. Всего выздоровел 17 721 пациент, в том числе 9 за последние сутки. 21 человек госпитализирован, 15 получают лечение на дому.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.